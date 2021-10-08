Kanal İstanbul güzergahındaki konut projesinin ihalesi yapıldı

TOKİ Kanal İstanbul projesi kapsamında imara açılmak istenen “tarla” ve “ham toprak” alanları üzerine hazırladığı konut projelerinin ihalesini yaptı. İhaleye verilen teklifler değerlendirme sürecinde.

Kanal İstanbul kapsamında inşa edilecek “Yenişehir”in imar planları hazırlanmıştı. Kanalın etrafında kurulacak yeni şehrin üç etaptan oluşan planlarıyla birlikte çoğunluğu tarla alanlarından oluşan bölge imara açılmıştı. En çok tartışılan arazilerden biri de proje güzergâhında yer alan Arnavutköy, Sazlıbosna Mahallesi’ndeki 970 bin 300 metrekarelik mera olarak kullanılan araziydi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, bu arazi planlarla konut-ticaret alanına dönüştü. TOKİ’nin söz konusu mera arazisinin de içinde bulunduğu kanal manzaralı arazilere ilişkin ihale ilanı yayımladığı ortaya çıkmıştı. Çok sayıda yurttaş ve yetkili konut projelerine tepki göstermişti. Buna karşın TOKİ “Arnavutköy ilçesi, 1. Etap 540 konut ve 8 adet dükkân inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi ihalesi”ni önceki gün gerçekleştirdi.

Kayıtlarda ihalenin tekliflere kapalı olduğu ve alınan tekliflerin değerlendirildiği belirtildi. Araziler tapu ve kadastro kayıtlarında “ham toprak” ve “tarla” olarak görünüyor.