"Kanal İstanbul, cumhuriyet tarihinin en büyük rant projesi; altından 250 milyar dolar çıktı"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) CHP’li Meclis Üyesi Nadir Ataman Kanal İstanbul’un bir su yolu projesi değil cumhuriyet tarihinin en büyük rant proje olduğunu söyledi. “İstanbul Boğazı’nı korumak için yapılacağı söylenen projenin altından 250 milyar dolarlık rant çıktı” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çılgın projesi olarak adlandırılan Kanal İstanbul'un Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvurusu 5 Aralık günü askıya çıkarıldıktan sonra indirilmişti. Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre 2011 yılından beri gündemde olan ve ÇED başvuru süreci de tartışmalı hale gelen Kanal İstanbul projesini inceleyen CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman çarpıcı veriler aktardı. Tartışmalı projenin ÇED başvuru ile İBB'nin hazırladığı “Yeni Şehir Planı” incelendiğinde amacın İstanbul Boğazı'nı korumak değil yüz milyarlarca dolarlık rant yaratmak olduğunun ortaya çıktığını vurguladı.

"Toplam 250 milyar dolar"

Projenin 250 milyar dolarlık rant yaratacağını ifade eden Ataman şu hesabı yaptı:

“Devletin elinde olan ve hali hazırda hepsi TOKİ'ye devredilen araziler ile imar uygulamasından sonra devlete bedelsiz terk edilen araziler toplam 70 milyon metrekare imar parseli oluşturacak. Metrekare birim fiyatının yaklaşık 1000 dolara ulaşacağı öngörülen bu parsellerden, TOKİ-Emlak Konut tarafından yapılacak projeler ile 150 milyar dolarlık gelir hedefleniyor. Yine çıkacak hafriyat ile yapılacak her biri Fatih ilçesi büyüklüğünde olacak 4 adanın da yaklaşık 100 milyar dolar rant yaratacağı hesaplanıyor. Yani ortada 250 milyar dolarlık bir rant var.”

"Yüzde 70 devletin olacak"

Ataman, güzergah belirlenirken seçilen alandaki arazilerin yüzde 40'ının devlete ait olduğunu anlatarak “Projede yaklaşık 100 milyon metrekare imar parseli yaratılacak. Parselasyon uygulaması ile özel şahısların elinde bulunan arazilerin de yaklaşık yüzde 50'sinin kamuya terki ile imar parsellerinin yüzde 70'i devletin olacak. Devlet ihtiyaç Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) ve Kamu Ortaklık Payı (KOP) kesintileri ile sahip olduğu alanları da konut-ticaret alanı olarak kullanabilecek” dedi.

"Daire başkanları gitti"

Ataman, ÇED başvurusunda yer alan güzergah başta olmak üzere proje ile ilgili detayların Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmadan kamuoyuna açıklanmasının krize neden olduğunu ve bu nedenle başvurunun alelacele askıdan indirilip Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü'nde bir çok daire başkanının da görevden alındığını kaydetti.

"4 ilçeden geçecek"

Merakla beklenen proje Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy'den geçiyor. Yaklaşık 45 kilometrelik Kanal İstanbul projesinin maliyeti 60 milyar lira. Belirlenen 5 güzergah alternatifi arasında Küçükçekmece Sazlıdere-Durusu güzergahı seçildi. Kanal, Marmara Denizi'ni Küçükçekmece Gölü'nden ayıran noktadan başlayarak Sazlıdere Baraj Havzası boyunca devam edecek. Sazlıbosna Köyü'nü geçerek Dursunköy'ün doğusuna ulaşıp Baklalı Köyünü geçtikten sonra Terkos Gölü'nün batısında Karadeniz'e ulaşacak. Kanal güzergâhının yaklaşık 7 bin metrelik kısmı Küçükçekmece, 3 bin 100 metrelik bölümü Avcılar, 6 bin 500 metresi Başakşehir, 28 bin 564 metresi de Arnavutköy'den geçecek.