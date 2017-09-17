Kanal Edirne'de sona gelindi: Karaağaç'ı baskıdan kurtarıp tekrar Meriç'e bağlayacak

Edirne’de, Yunanistan ile sınırı oluşturan ve her yıl taşkınlarla gündeme gelen Meriç Nehri’nde, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından başlatılan 7 bin 800 metrelik ‘Kanal Edirne’ projesinin 7 bin 100 metrelik bölümü tamamlandı. Karaağaç'ı baskıdan kurtarıp tekrar Meriç'e bağlayacak.

2015 yılının kasım ayında 46 milyon TL bütçeyle yapımına başlanan projenin yüzde 90’ının tamamlandığı öğrenildi.

Meriç Nehri by-pass edilerek oluşturulan kanalla birlikte, 2 bin metreküp/saniye seviyesinde taşan Meriç Nehri 2 bin 500 seviyesine de çıksa da taşkın olmayacak.

Yunanistan ve Bulgaristan’a sınır Meriç Nehri üzerinde devam eden, ‘Kanal Edirne’ projesi ile birlikte yürütülen, Karaağaç Tahliye ve Drenaj Kanalı ile 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi su baskınından kurtarılıp 7 kilometre ileride tekrar Meriç Nehri’ne bağlanacak.