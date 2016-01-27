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Kanal D'ye 'Katil Erdoğan pankartı' davası

Yetkililer, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılanacak

27 Ocak 2016 10:58

Kanal D Haber Günaydın programında, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın seçim çalışmaları kapsamında Almanya’da düzenlenen mitingle ilgili haberin arka plan görüntülerinde ‘Katil Erdoğan’ yazılı pankartın 2-3 defa görünmesi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmaya gerekçe gösterildi.

Hürriyet'ten Burcu Purtul'un haberine göre; Başsavcılık, program sunucusu İrfan Değirmenci, Kanal D Televizyonu Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, Haber Müdürü Fevzi Yeniçeri ve haber editörü Ali Ekber Aydın’ın ‘basın ve yayın yoluyla cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 5 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılanmalarını istedi. İddianamede haber verme özgürlüğünün demokratik toplumlarda vazgeçilmez bir hak olduğu ancak bu hak ve görevin kötüye kullanılmaması, abartılı, incitici, küçültücü ifadelerden ve görüntülerden kaçınılması gerektiği belirtildi. Bir siyasi partinin toplantısının haber yapılması basının haber verme özgürlüğü içerisinde değerlendirilse de aynı haberde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nı katil olarak niteleyen pankartın birden çok gösterilmesinin açıkça muhatabına hakaret olarak değerlendirilmesi gerektiği anlatıldı. Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. 

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