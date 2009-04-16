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Kanal D'den ÇYDD kampanyası

KanalD televizyonu, Ergenekon operasyonu kapsamında gözaltına alınan Saylan ve ÇYDD'ye destek vermek için kampanya düzenliyor.

16 Nisan 2009 03:00

Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, bu akşam (16 Nisan 2009) saat 19.00'da canlı yayında Kanal D Ana Haber'e konuk olacak.

Mehmet Ali Birand, bu akşam ve yarın Prof. Dr. Türkan Saylan'ı Kanal D ekranlarında konuk edecek. Birand, programında tüm Türkiye'yi derneğe ve binlerce öğrenciye desteğe çağıracak ve merak edilenleri soracak.

Tüm Türkiye, iki gün sürecek olan bu anlamlı kampanyada, Türkiye İş Bankası Kuledibi Şubesi'nin (Şube Kodu: 1078) 250469 numaralı hesabına bağışta bulunabilecek. Ayrıca 5414'e boş SMS göndererek, SMS başı 5 TL bağışlayabilecek ve binlerce öğrencinin eğitimine katkıda bulunabilecek.

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