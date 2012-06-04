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Kanal D çalışanları kaza yaptı: 1 ölü

Kazada yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtiliyor

04 Haziran 2012 11:15

 

Kanal D çalışanlarının bulunduğu araç Ankara'da kaza yaptı. 1 basın çalışanı hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
 
Sincan yönüne giden, Onur Koyuncu'nun kullandığı otomobil, orta refüjü aşarak karşı yönde seyreden Harun Bayhan'ın kullandığı otomobil ile çarpıştı.
 
Çarpışmanın etkisiyle aracın içerisinde sıkışan, Kanal D televizyonunda montaj görevlisi olarak çalışan Harun Bayhan, olay yerinde hayatını kaybetti.
 
Aynı kanalda muhabir olarak çalışan Yasemin Doğan ile diğer aracın sürücüsü Onur Koyuncu ise yaralandı.

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