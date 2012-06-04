Kanal D çalışanları kaza yaptı: 1 ölü

Kanal D çalışanlarının bulunduğu araç Ankara'da kaza yaptı. 1 basın çalışanı hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Sincan yönüne giden, Onur Koyuncu'nun kullandığı otomobil, orta refüjü aşarak karşı yönde seyreden Harun Bayhan'ın kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle aracın içerisinde sıkışan, Kanal D televizyonunda montaj görevlisi olarak çalışan Harun Bayhan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Aynı kanalda muhabir olarak çalışan Yasemin Doğan ile diğer aracın sürücüsü Onur Koyuncu ise yaralandı.