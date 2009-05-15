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Ekonomi

'Kanal Biz ve Türsat arasında ticari ilişki yok'

15 Mayıs 2009 13:43

TÜRKSAT'tan yapılan açıklamada, "Kanal Biz televizyonu ile TÜRKSAT arasında her hangi bir ticari ilişki ya da sözleşme bulunmadığı" bildirildi.

TÜRKSAT Kurumsal İletişim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı medya kuruluşlarında 'Kanal Biz televizyon kanalının uydu üzerindeki yayınlarının TÜRKSAT AŞ tarafından durdurulduğu' şeklinde haberler çıkmaktadır. Gerçeği yansıtmayan bu haberlerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Kanal Biz televizyonu ile TÜRKSAT AŞ arasında her hangi bir ticari ilişki, sözleşme ve benzeri bulunmamaktadır. Kanal Biz televizyonunun uydu yayınının sona ermesi olayı televizyon kuruluşları arasındaki ticari ilişkilerden kaynaklanmakta olup, TÜRKSAT AŞ ile ilişkisi olmayan bu konunun kuruluşumuzla ilişkilendirilmesi gerçeği yansıtmamaktadır."

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