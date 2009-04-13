Kanal B'deki arama sona erdi

"Ergenekon" soruşturması kapsamında Kanal B televizyonunda yapılan aramalar sona erdi.



Alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kanal B televizyonunda başlatılan arama tamamlandı.



Aramalar sırasında çok sayıda CD, kitap ve çeşitli dokümanlar kutulara yerleştirilerek mühürlendi.



Polis ekiplerinin bilgisayar hardisklerini kopyaladıktan sonra binadan ayrılacakları ve aramalar sırasında elde edilen belge ve dokümanların İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

