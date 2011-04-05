-KANAL BASAN TARAFTARLAR GÖZALTINDA İSTANBUL (A.A) - 05.04.2011 - Medical Park Antalyaspor ile Galatasaray arasındaki futbol karşılaşmasının ardından yapılan yorumları beğenmedikleri için özel bir televizyon kanalının binasına zarar verdikleri öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın son maçında dün akşam Galatasaray'ın deplasmanda Medical Park Antalyaspor'a 3-0 yenilmesinin ardından, özel bir televizyon kanalındaki programda yapılan yorumlara tepki gösteren Galatasaray taraftarı 6 kişi, kanalın Şişli'deki binasına geldi. Yorumculara hakarette bulundukları ve mala zarar verdikleri öne sürülen 6 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan bu kişiler, ''hakaret'' ve ''mala zarar vermek'' suçlamasıyla Şişli Adliyesine sevk edildi. Konuya ilişkin olarak FIFA kokartlı eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın ifadesine başvurulduğu öğrenildi.