Kanal 7'de kuşkulu devir iddiası

Deniz Feneri e.v davasına adı karışan Kanal 7 TV, ani bir şirket değişikliği yaptı. Kanal 7’nin tüm ortakları istifa edip ‘’Hayat Görsel Anonim Şirketi’’ adıyla kurulan yeni bir şirkete geçti. RTÜK üyesi Sevinç, ‘’Bu devir kuşkulu ’’ dedi.





Deniz Feneri Derneği olayına adı karışan ve Kanal 7 TV’nin sahibi olan Yeni Dünya Anonim Şirketi, Almanya’dan Fener dosyasının yola çıktığı gün, kuşkulu bir devir için RTÜK’e başvurdu.



Kanal 7’nin tüm ortakları, şirket değişikliğine giderek ‘’Yeni Dünya’’ şirketinin tüm malvarlığını ‘’Hayat Görsel Anonim Şirketi’’ adıyla kurulan yeni bir şirkete devrettiler. Her iki şirketin ortaklarının aynı isimler olması da dikkat çekti. Kanal 7, bu değişikliğin onaylanması için RTÜK’e başvururken, RTÜK toplantısında da üyeler kuşkularını dile getirdiler.



İtiraza rağmen geçti



RTÜK üyesi Şaban Sevinç yaptığı açıklamada ‘’ İtirazlarımıza rağmen bu devir, 3 ret oyuna karşılık 6 oyla geçti. Kanal 7’nin hâkim ortakları ve yöneticileri Yeni Dünya İletişim A.Ş.’den, Hayat Görsel Yayınlar. A.Ş.’ye geçiyor. Her iki şirketteki isimler de aynı’’ dedi ve şunları söyledi:



‘’ Şirket bize hiç bir gerekçe bildirilmedi. Almanya’da sonuçlanan Deniz Feneri davasında, Kanal 7 TV ve Haber 7 Radyonun Yeni Dünya İletişim A.Ş.’deki ortakları ve yöneticileri Zekeriya Karaman, Mustafa Çelik ve İsmail Karahan, zanlı ilan edilmiştir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Almanya’dan dava dosyasını istedi. Davadaki en önemli iddia, Almanya’da toplanan paraların, yasa dışı yollar ve kuryeler aracılığıyla İstanbul’a getirilip, Kanal 7 TV binasında Zekeriya Karaman’a teslim edildiği ve bu paraların, Kanal 7 TV’nin finansmanında kullanıldığıdır. Bu süreçte hakkında soruşturma yürütülen bu kişilerin, soruşturmanın olası sonuçlarından kaçmak amacıyla, devir işlemini gerçekleştirmeleri kuşku yaratmaktadır’’



Dosya geliyor



Frankfurt Savcılığı Sözcüsü Başsavcı Doris Möller Scheu önceki gün, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep edilen Deniz Feneri e.V dosyasının Türkiye’ye iletilmek üzere mahkeme tarafından gönderildiğini açıklamıştı. Dosya Frankfurt Başsavcılığı ve Hessen Eyaleti Adalet Bakanlığı aracılığıyla önce Berlin’e sonra Ankara’ya gönderilecek. Dosyanın 15 gün içinde Ankara’ya ulaşması bekleniyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Feneri e.V. dosyasını 6 Ekim 2008’te istemişti.



17 Eylül 2008 tarihinde Frankfurt’ta karara bağlanan Deniz Feneri davasında, Kanal 7 Avrupa Genel Müdürü Mehmet Gürhan 5 yıl 10 ay, Almanya Başkanı Mehmet Taşkan 2 yıl 9 ay, muhasebeci Firdevsi Ermiş bir yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme Başkanı hakim Jochen Müller kararı açıklarken ‘’Asıl sorumlular Türkiye’de. Bunlar Zekeriya Karaman, Zahid Akman, İsmail Karahan ve Mustafa Çelik’tir. Bütün ipler Kanal 7’nin elindeydi. Gürhan ve Taşkan, Kanal 7’nin özellikle de Zekeriya Karaman, İsmail Karahan, Mustafa Çelik ve Zahid Akman’dan gelen talimatlara göre hareket ettiler." demişti.

