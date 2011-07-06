-KANAL 7 YÖNETİCİLERİ ANKARA'YA GETİRİLDİ ANKARA (A.A) - 06.07.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Almanya'daki Deniz Feneri e.V. bağlantılı soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan Kanal 7 televizyonunun 3 yöneticisi Ankara'ya getirildi. Gözaltına alınanlardan Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çelik, Kanal 7 Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karahan ile Finans Müdürü Erdoğan Kara, Esenboğa Havalimanı'nda kendilerini bekleyen polis ekiplerince teslim alındı.