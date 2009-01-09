Kanadoğlu'nun telefonları dinleniyormuş

Arama izni somut olmalı

’Oğluma selam söyle Güney Hanım’

Ankara'da sürpriz ziyaretler

Faaliyet şüphesi

Dinlendiği anlaşıldı

‘Arama yok sayılsın’

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu’nun evinde arama yapılmasına olanak sağlayan mahkeme kararında, arama nedenini oluşturan fiilin, “Ergenekon terör örgütü içerisinde faaliyet yürütme şüphesi” olduğu belirtildi. Karar, Kanadoğlu’nun telefon görüşmelerinin teknik takibe takıldığını da ortaya koydu.Evinin aranması özellikle yargı mensuplarının tepkisine yol açan Kanadoğlu ile ilgili arama kararını İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi verdi.6 Ocak 2009 tarihli kararda, “Arama ve el koyma işlemine niçin ihtiyaç duyulmuştur?” başlığına karşılık olarak şu ifadeler yer aldı:- 5, 10 ve 11 Mayıs 2006 tarihlerinde Cumhuriyet gazetesine el bombaları atıldığı,- 17 Mayıs 2006 tarihinde Danıştay 2. Dairesi’ne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu Yüksek Hakim Mustafa Yücel Özbilgin’in öldürüldüğü, iki yüksek hakimin yaralandığı,- 13 Haziran 2007’de İstanbul Ümraniye’de bir adrese düzenlenen operasyonda 27 adet el bombasının ele geçirildiği,- 26 Haziran 2007 günü Eskişehir ilinde gerçekleştirilen operasyon sonucu, 12 adet el bombası, 2 adet uzun namlulu silah, 11 kg C-3 patlayıcı, 11 kg TNT patlayıcının ele geçirildiği,- Birçok şüphelide devletin güvenliğine ilişkin gizli belgelerin bulunduğu, Yargıtay mensuplarına yönelik suikast planlarının ele geçirildiği, Başbakan, birçok gazeteci ve yazara karşı şok suikastlerin planlandığı,Bahsedilen eylemlerin Ergenekon terör örgütü tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiği, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün mütaalası ile Ergenekon yapılanmasının terör örgütü olarak nitelendirildiği,- Yürütülen teknik takip çalışmaları sonucunda örgüt mensupları ile irtibatlı olduğu değerlendirilen şüphelinin, adreslerinde bulundurması muhtemel delil ve dökümanların elde edilmesi amacıyla arama yapılmasına, bulunacak delillere el konulmasına, deliller üzerinde inceleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.Kararda, arama kararının gece dahil 72 saat için geçerli olduğu, işyeri adresleri ile araçları da kapsadığı, aramanın gece de yapılabileceği vurgulandı. Karardaki, “yürütülen teknik takip çalışmaları sonucu” ifadesi, Kanadoğlu’nun telefonlarının dinlemeye takıldığını ortaya koydu.10. Cumhurbaşkanı Sezer’den, Yargıtay Başkanı Gerçeker’e kadar uzanan çok sayıda önemli isimle yakın ilişkisi bulunan ve uzun yıllardır aynı telefon numaralarını kullanan Kanadoğlu’nun, hangi tarihten bu yana dinlendiği bilgisi ise kararda yer almadı.Evinde yapılan aramalar sırasında bazı CD'lere ve bilgisayarındaki bilgilere el konulan Kanadoğlu da karşı girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.Kanadoğlu bu çerçevede bugün, İstanbul Başsavcılığı'na başvurarak, evinden alınan CD'lerin çözümleri yapılırken avukatlarının da bulunmasını isteyecek.Kanadoğlu'nun ikinci hukuki girişimi ise önümüzdeki hafta bekleniyor. Kanadoğlu, arama kararındaki "suç örgütü üyeleri ile ilişki" gibi bazı ifadelerin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu iddiasıyla arama kararının kaldırılması için yargıya başvuracak. Kanadoğlu başvurusunda ayrıca, arama kararındaki "Danıştay saldırısı", "Cumhuriyet Gazetesi'ne bomba atılması" "Yargıtay üyelerine saldırı planları" ve "Eskişehir'de bulunan bombalar" ifadelerinin de kendisini rencide ettiğini kaydedecek. Kanadoğlu bu kapsamda, evinde önceki gün yapılan aramanın da yok sayılarak evinden alınan CD ve bilgisayarından yüklenen bilgilerin kendisine iade edilmesini talep edecek.Kanadoğlu'nun yakın çevresine, "Bu konudaki başvurularım reddedilirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağım" dediği öğrenildi.Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun evini aramak için gelen polislerin elindeki mahkeme kararı: