-KANADOĞLU'NA AÇILAN TAZMİNAT DAVASINA RET ANKARA (A.A) - 05.04.2011 - Eski Yargıtay Savcısı Mehmet Beyazıt Boran'ın, bir televizyon kanalında yapılan haberde, ''kişilik haklarına saldırıda bulunduğu'' iddiasıyla Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu aleyhinde açtığı dava reddedildi. Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, davacı Boran ile ATV televizyon kanalının avukatı Çağdaş Karaoğlan ve Kanadoğlu'nun avukatı Ahmet Çörtoğlu katıldı. Boran, daha önceki beyanlarını tekrarlayarak, davanın kabul edilmesini talep etti. Avukat Çörtoğlu ise davacı Boran tarafınca iddia edilen söz ve beyanların, müvekkili Kanadoğlu tarafından ifade edilmediği hususunun sübuta erdiğini belirterek, davanın reddini istedi. Avukat Karaoğlan da davanın reddine karar verilmesi talebinde bulundu. Hakim Mustafa Çakmak, Kanadoğlu yönünden davanın reddine karar verdi. ATV televizyon kanalı yönünden ise davayı kısmen kabul eden Çakmak, televizyon kanalının, yayın tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Boran'a 5 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Davanın dilekçesinde, 23 Ağustos 2008 tarihinde, ATV Ana Haber Bülteni'nde, Sabih Kanadoğlu'nun, Boran'ı ''yetersiz bulduğuna'' dair haber sunumu yapıldığı savunularak, Kanadoğlu ve televizyon kanalından 30 bin TL manevi tazminat talep edilmişti.