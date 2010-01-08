Kanadoğlu'dan 'hukuk devleti' mesajı

T24 - Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Ergenekon soruşturması kapsamında "şüpheli" sıfatıyla 4 saat ifade verdi. Kanadoğlu, "Hiç unutmamak lazım, elbette ki hukuk devletinin onsuz olmaz koşulu yargı bağımsızlığıdır. Böyle bir ülkede cumhurbaşkanından, başbakanından, bakanından milletvekiline kadar herkes sade vatandaşlar gibi yargı önünde hesap verme durumundadır. Ben de sade bir vatandaş olarak görevimi yaptım" dedi.



Ergenekon soruşturması kapsamında 7 Ocak 2009'da evi aranan Kanadoğlu, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nden ayrılırken yargı bağımsızlığına vurgu yaptı.

Kanadoğlu, çağdaş bir demokrasinin, ancak hukuk devletinin geçerli olduğu bir ülkede bulunabileceğini ifade ederek, "Hiç unutmamak lazım, elbette ki hukuk devletinin onsuz olmaz koşulu yargı bağımsızlığıdır. Böyle bir ülkede cumhurbaşkanından, başbakanından, bakanından milletvekiline kadar herkes sade vatandaşlar gibi yargı önünde hesap verme durumundadır. Ben de sade bir vatandaş olarak görevimi yaptım" dedi.

Kanadoğlu, basın mensuplarının, kendisine yöneltilen soruların ne olduğunu sormaları üzerine, soruşturmanın gizli olduğunu söyledi.

Kanadoğlu, açıklamanın ardından adliye bahçesinde aracına binerek, hakim ve savcıların kullandığı üst kapıdan ayrıldı.

Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine 3 avukatıyla birlikte gelen Kanadoğlu'nun yaklaşık 2 saat süren ifadesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Turan Çolakkadı tarafından alındı. İfade sırasında "Ergenekon" soruşturmasını yürüten Cumhuriyet savcılarından Ercan Şafak da hazır bulundu.



Çolakkadı: "Delilleri topluyoruz"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Turan Çolakkadı, adliyeden ayrılırken gazetecilerin, Kanadoğlu'nun hangi TCK maddesi kapsamında sorgulandığı ve ifadesinin içeriğiyle ilgili sorularını yanıtladı.

Soruşturmanın gizli olduğunu hatırlatan Çolakkadı "Delilleri topluyoruz. Ne desek doğru olmaz. Deliller toplanınca her şey ortaya çıkacak" dedi.

Sabih Kanadoğlu'na çok sayıda soru yönelttiklerini belirten Çolakkadı, "Kanadoğlu'nun hangi iddianamede yer alacağının" sorulması üzerine de bunun şu aşamada belli olmadığını söyledi.

Çolakkadı, "Kanadoğlu'nun hangi sanıklarla ilişkisi olduğu" yönündeki soruya karşılık da, açılan "Ergenekon" davalarının iddianamelerinde bu konunun yer aldığını kaydetti.



Kanadoğlu'nun evi aranmıştı

Kanadoğlu'nun Ankara'daki evinde 7 Ocak 2009 tarihinde "Ergenekon" soruşturması kapsamında arama yapılmıştı. Kanadoğlu'nun evinin aranmasının ardından geçen yaklaşık 1 yıllık süre içinde ifadesi alınmamış, bu durum II. Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından avukat Levent Göktaş tarafından da gündeme getirilmişti.

İkinci "Ergenekon" davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine savcılık tarafından gönderilen yazıda, Kanadoğlu'nun evinde arama yapıldığı ve hakkındaki gizli soruşturmanın halen sürdüğü bildirilmişti.

Kanadoğlu, soruşturmayı yürüten savcılık tarafından 22 Aralık 2009 tarihinde ifadesinin alınması için çağrılmış ancak avukatlarının savcılığa dilekçe vererek bazı taleplerde bulunması üzerine Kanadoğlu bu tarihte ifade vermeye gelmemişti.