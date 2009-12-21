Kanadoğlu yarın ifade vermeyecek

T24 - Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, yarın ifade vermeye gitmeyecek.

"Ergenekon" soruşturması kapsamında ifade vermesi için daha önce tebligat gönderilerek, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılarına ifade vermesi için Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne davet edilen Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Kanadoğlu'nun yarın ifade vermeye gelmeyeceği belirtildi.

Kanadoğlu'nun avukatı İsmail Sami Çakmak, müvekkili Kanadoğlu'na ulaştırılan tebligata ilişkin, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bir dilekçe göndererek bazı taleplerde bulunduklarını söyledi.

Avukat Çakmak, "ne ile ilgili olduğu" yönünde herhangi bir bilgi vermediği taleplerinin, savcılar tarafından değerlendirilme aşamasında olduğunu ve değerlendirmenin ardından kendilerine yanıt verileceğini kaydederek, bu süreçte Kanadoğlu'nun daha sonra ifadeye gidip gitmeyeceğinin belli olacağını bildirdi.