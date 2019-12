Kanadoğlu: Vali, iktidarın propaganda eri olamaz

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, ''Devletin valisi, iktidar partisinin propaganda eri değildir'' dedi.





Kanadoğlu, dün, Ankara Koru Rotary Klübü'nün Park Otel'de düzenlediği geceye katıldı. Kulübün, ''meslek ödülü''nü alan Kanadoğlu, burada yaptığı konuşmada, 29 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere değindi.



Seçimin dürüstlüğü için her şeyden önce bütün siyasi partilerin eşit şartlar altında seçime girmesi gerektiğini vurgulayan Kanadoğlu, devlet gücünü kullanma hakkının sadece iktidar partisinde bulunduğunu belirtti. Kanadoğlu, şunları söyledi:



''Devlet gücü, o iktidarın oy kazanması için kullanılıyorsa, o seçimlerde dürüstlükten bahsetmek mümkün değildir. Çok yazık örneklerini izledik. YSK kararının uygulanmaması seçim yolunda çok fazla yol katetmediğimizi ortaya koymaktadır. Eğer bir ülkenin valilisi parti propagandası ile yardım yapıyorsa, seçimin dürüstlüğünden, eşitliğinden bahsedilemez. Böyle bir valilik düşünülemez. Devletin valisi iktidar olan partinin propaganda eri değildir. YSK kararı yarım yamalak uygulanıyorsa, 'biz demokratik bir ülkede seçim yapıyoruz' diye övünemeyiz.''



Seçimlere 13 gün kaldığını anımsatan Kanadaoğlu, seçimlerin demokrasinin ön koşulu olduğunu, seçim olmayan yerde demokrasiden bahsetme olağanı bulunmadığını kaydetti.



Her şeyden önce ''dürüst seçimin'' sağlanması gerektiğini vurgulayan Kanadoğlu, bu nedenle seçmen kütüklerini düzenleme görevinin YSK'ya verildiğini ifade etti. Kanadoğlu, ''Ama siz seçmen kütüklerini adrese dayalı nüfus kayıt sistemine ve yürütmeye bağlarsanız, siz dürüst seçim koşulunu başından bozmuş olursunuz. Bu yasa değişikliği Anayasa'ya aykırıdır'' diye konuştu.



Siyasi partilerdeki ''genel başkan sultasına'' son verilmesi gerektiğini dile getiren Kanadoğlu, ''Bir ülkede dokunulmazlıklar sınırlandırılmamışsa, o ülkede aklanmadan, temizliğe kavuşmadan bir takım görevlere devam ediliyorsa, o zaman seçim yapan bir ülke çağdaş bir ülke değildir'' dedi.



Hiç bir ülkede hukukçuların, ''verdikleri kararlar nedeniyle bu derece saldırıya uğramadığını'' söyleyen Kanadoğlu, sözlerine şunları ekledi:



''Türkiye'de bağımsız bir yargı olduğunu söylemek olanağı ortadan kalkmıştır. Yargı her şeyden önce kendisine, siyasi güce, medyaya karşı bağımsız olmalıdır. Yargının nasıl yönlendirildiği, yargısız infazların yapıldığını görmekteyiz. Ayın 29'unda sandığa giderken, yüklendiğiniz görev ve sorumluğun ağırlığını hissedin. Attığınız oyun sahibi olduğunuzu unutmayın. Çağdaş demokrasiyi yaşamak istiyorsanız, laik devlete bağlıysanız, hukuk devletini istiyorsanız, ulus devlet ilkesine sahipseniz, sizden sandığa gitmenizi istiyorum. Oyunuza sahip çıkın.''