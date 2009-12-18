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Kanadoğlu, ifade verecek

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Kanadoğlu'nun ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında ifade vermeye çağrıldığı öğrenildi.

18 Aralık 2009 02:00

T24 - Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında ifade vermeye çağrıldığı öğrenildi.

''Ergenekon'' soruşturmasını yürüten savcılık tarafından yapılan tebligatta, Kanadoğlu'nun ifadesine başvurulacağı belirtildi.

Kanadoğlu'nun, avukatıyla 22 Aralık Salı günü Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelmesinin beklendiği ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz tarafından ''Ergenekon'' davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen yazıda, 7 Ocak 2009 tarihinde evi aranan Kanadoğlu hakkındaki ''gizli soruşturma''nın devam ettiği bildirilmişti.

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