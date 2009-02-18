Kanadoğlu: Haşim Kılıç yeminini çiğnedi

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç’ın aleyhine tazminat davası açtığı emekli Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Kanadoğlu, ilk duruşmada çok sert bir yanıt dilekçesi sundu.



Kılıç’ı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı korumak üzere ettiği yemini çiğnemekle suçlayan Kanadoğlu, türban ve Merve Kavakçı davalarında verdiği oyları örnek gösterdi, "Dünyada hukukçu olmayan tek başkan Haşim Kılıç’tır" dedi.



ESKİ Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, kendisi aleyhine tazminat davası açan Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’a sert suçlamalarla yanıt verdi. Davanın görüldüğü Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya avukatı Ahmet Çörtoğlu aracılığıyla yanıt dilekçesi sunan Kanadoğlu, Kılıç’ı, "Yeminini çiğnemekle" suçladı. Kanadoğlu, özetle şunları vurguladı:



Oyları tartışmalı



Göreve başlarken, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı koruyacağına" dair and içen davacı asil, sempozyumda yaptığı açıklama ile yeminini hiçe saymıştır. Kılıç, Anayasa Mahkemesi’nin resmi internet sitesinde yer alan özgeçmişinden de görüleceği üzere; Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunu bir iktisatçıdır. Kılıç, Türkiye’de ve dünyada hukukçu olmayan tek yüksek mahkeme başkanı ünvanına sahiptir. Anayasa Mahkemesi üyeliğine geldiği günden bugüne kadar, söylemeleri ve kamuoyunun dikkatini çeken, üniversitelerde türban serbestliği, parti kapatma, Merve Kavakçı olaylarında olduğu gibi bir kısım kararlarda kullandığı oylarla hep gündemde olmuş ve tartışılmıştır.



Cesaret gösteremedi



Kılıç, terör örgütü İBDA-C’nin 1975-1976 yıllarında yayımlanan yayın organı "Gölge Dergisi"nin Ankara Temsilcisi olduğu yönünde basında çıkan haberlere karşı dava açma cesareti gösterememiş bir yüksek mahkeme başkanıdır.



Çocuklarıyla ilgili iddialar



Kılıç, hukuk fakültesi mezunu iki çocuğunun avukatlık stajında usulsüzlük yapıldığı iddaları ile kamuoyu gündemine yansımış bir yüksek mahkeme başkanıdır. Kılıç, Anayasa Mahkemesi gibi yüksek mahkemelerin, sadece kararlarıyla konuşacağını unutabilen bir yüksek mahkeme başkanıdır."

