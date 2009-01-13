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Kanadoğlu, bilgisayar kayıtlarının iadesini istedi

Sabih Kanadoğlu'nun avukatı, el konulan bilgisayar kayıtlarının iadesi için mahkemeye başvurdu.

13 Ocak 2009 02:00

Sabih Kanadoğlu'nun avukatı, el konulan bilgisayar kayıtlarının iadesi için mahkemeye başvurdu.


Ergenekon soruşturması kapsamında Ankara'daki evinde arama yapılan Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun avukatı, el konulan bilgisayar kayıtlarının iadesi için mahkemeye başvurdu.

Başiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelen Sabih Kanadoğlu'nun avukatı, müvekkilinin Ankara'daki evinde bilgisayarının polis tarafından yedeklendiğini belirterek, söz konusu kayıtların iadesi için Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.

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