Kanadoğlu: "Dokunulmazlıklar sınırlandırılmalı"

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|Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu,
“Dokunulmazlıkların sınırlandırılması gerekir” dedi.
Kanadoğlu, İzmir'in Bergama ilçesinin düşman işgalinden
kurtuluşunun 87. yıl dönümü nedeniyle Belediye Meclis Salonunda “Çağdaş Yaşam ve
Demokrasi” konulu konferans verdi.
Yargıya sahip çıkılması gerektiğini
belirten Kanadoğlu, şöyle konuştu:
“Dokunulmazlıkların sınırlandırılması
gerekir. Suçluların bu ülkeyi rahat bir şekilde yönetmesine olanak sağlanıyor.
Yargıya sahip çıkın. Nasıl mı çıkacaksınız, gücünüzü ve iradelerinizi
birleştirin.”
Kanadoğlu, “15-20 milyon kişi meclise yürüse olur mu?”
şeklindeki soru üzerine, “Yeterli olan o gücü göstermek lazım. 15 milyon
yarattık. İnşallah yine yaratırız. Hala Türkiye'de hakim ve savcılar var. Her
hakim, savcı korkutulamaz” yanıtını
verdi.