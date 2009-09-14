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Kanadoğlu: "Dokunulmazlıklar sınırlandırılmalı"

14 Eylül 2009 22:13

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, “Dokunulmazlıkların sınırlandırılması gerekir” dedi.

Kanadoğlu, İzmir'in Bergama ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 87. yıl dönümü nedeniyle Belediye Meclis Salonunda “Çağdaş Yaşam ve Demokrasi” konulu konferans verdi.

Yargıya sahip çıkılması gerektiğini belirten Kanadoğlu, şöyle konuştu:
“Dokunulmazlıkların sınırlandırılması gerekir. Suçluların bu ülkeyi rahat bir şekilde yönetmesine olanak sağlanıyor. Yargıya sahip çıkın. Nasıl mı çıkacaksınız, gücünüzü ve iradelerinizi birleştirin.”

Kanadoğlu, “15-20 milyon kişi meclise yürüse olur mu?” şeklindeki soru üzerine, “Yeterli olan o gücü göstermek lazım. 15 milyon yarattık. İnşallah yine yaratırız. Hala Türkiye'de hakim ve savcılar var. Her hakim, savcı korkutulamaz” yanıtını verdi.


 

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