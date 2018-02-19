Kanadından yaralı şahine tedavi

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, boş arazide yaralı olarak bulunan şahin, tedaviye alındı.

Şipahı Mahallesi\'nde avcılar tarafından kanadından vurulup yaralanan şahinin yardımına Emre Aydın yetişti. Yolda yürürken, uçmakta zorluk çeken şahini görüp alan genç, İnegöl Orman İşletme Müdürü Nejdet Güdül\'e teslim etti. Yaralı hayvanın veteriner hekim tarafından tedavi edilip daha sonra doğaya salınacağını söyleyen Orman İşletme Müdürü Nejdet Güdül, hayvansever gence teşekkür etti

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