T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kanadından yaralı pelikan tedaviye alındı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de Porsuk Çayı kıyısında vatandaşlar tarafından bulunan kanadından yaralı pelikan, tedavi altına alındı

05 Eylül 2017 17:35

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de Porsuk Çayı kıyısında vatandaşlar tarafından bulunan kanadından yaralı pelikan, tedavi altına alındı.
Porsuk Çayı kıyısında uçmakta zorlanan bir pelikanı gören vatandaşlar durumu Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi yetkililerine bildirdi. İhbar üzerine belirtilen yere gelen görevliler, pelikanı Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Rehabilitasyon Merkezi\'ne götürdü. Yapılan tetkiklerde kanadında çatlak olduğu belirlenen pelikan, tedaviye alındı. 
Hayvanat Bahçesi yetkilileri, kanadındaki çatlak ile yoğun iç ve dış parazitler nedeniyle pelikanın göç yolunda yorgun düşüp uçmakta zorlandığını belirtti. Pelikan, tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar doğaya salınacak.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİR DHAESKİŞEHİR PorsukPorsukBüyükşehir Belediyesi Hayvanat BahçesiBüyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Rehabilitasyon MerkeziYapılanBahçesiPelikanFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24