Kanadından yaralı pelikan tedaviye alındı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de Porsuk Çayı kıyısında vatandaşlar tarafından bulunan kanadından yaralı pelikan, tedavi altına alındı.

Porsuk Çayı kıyısında uçmakta zorlanan bir pelikanı gören vatandaşlar durumu Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi yetkililerine bildirdi. İhbar üzerine belirtilen yere gelen görevliler, pelikanı Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Rehabilitasyon Merkezi\'ne götürdü. Yapılan tetkiklerde kanadında çatlak olduğu belirlenen pelikan, tedaviye alındı.

Hayvanat Bahçesi yetkilileri, kanadındaki çatlak ile yoğun iç ve dış parazitler nedeniyle pelikanın göç yolunda yorgun düşüp uçmakta zorlandığını belirtti. Pelikan, tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar doğaya salınacak.

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