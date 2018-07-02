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Kanadı kırık ebabil tedavi ediliyor

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, yol kenarında bulunan kanadı kırık ebabil, götürüldüğü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde tedaviye alındı

02 Temmuz 2018 16:27

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, yol kenarında bulunan kanadı kırık ebabil, götürüldüğü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi\'nde tedaviye alındı. 
İzmit\'te, yol kenarında kanadı kırık ebabili bulan kişi, İzmit Belediyesi\'ne götürdü. Burada veteriner ve zabıta tarafından ilk tedavisi yapılan ebabil, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi\'ne götürüldü. Kanadı kırık kuşun, buradaki tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.

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