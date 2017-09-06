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Kanada'ya yollanacak okey takımı ve ahşap kalemliklerin içinde afyon sakızı

  Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kargoyla yurtdışına uyuşturucu madde yollanacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı

06 Eylül 2017 16:25

 

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kargoyla yurtdışına uyuşturucu madde yollanacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, Başakşehir\'de bulunan bir kargo şirketine 29 Ağustos\'ta operasyon düzenledi. Polis ekipleri, Kanada\'ya yollanmak üzere paketlenmiş 2 koli içinde bulunan ahşap kalemliklerin ve ahşap okey takımları içerisine zulalanmış toplam 3 kilo kilo 814 gram afyon sakızı ele geçirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargoyu teslim eden şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

 UYUŞTURUCU MADDELERİN BULUNMASI POLİS KAMERASINDA

Polis ekiplerinin kolileri açarak ahşap kalemlik ve okey takımları içerisine zulalanmış uyuşturucu maddeleri bulması polis kameraları tarafından görüntülendi. 

(FOTOĞRAF)

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