Kanada'ya olimpiyat için geldiler, iltica ettiler

T24 -





Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı yetkilisi Johanne Nadeau, gazetecilerin sorusunu cevaplarken, özel hayata ilişkin mahremiyet nedeniyle detay veremeyeceğini, ancak 22 kişinin Kanada'dan sığınma talebinde bulunduğunu söyledi. Johanne Nadeau, ''Bu kişilerden sadece 7’si olimpiyatlara katılan ekiplerden, diğerleri turist olarak gelmiş kişiler'' dedi.







Sığınmacı 22 kişinin, Japonya, Macaristan, Rusya, Gana, Moğolistan, Moldova, Nepal, Ukrayna ve Gürcistan uyruklu olduklarını kaydeden Nadeau, ''1994 yılında Kanada'da yapılan İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları sonrası 730 kişinin iltica ettiğini hatırladığımızda, Vancouver Olimpiyatları sonrası sığınmacı sayısının 22 olmasını küçük bir rakam olarak gördük'' diye konuştu.







1994 yılında Kanada'da düzenlenen İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları sonrası 730 ve 2001'de Ottawa'da düzenlenen Frankofon Oyunları'nda da 17 ülkeden 100'ün üzerinde insan Kanada'ya sığınmacı olmuştu.