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Spor

Kanada'ya NBA takviyesi

Kanada Milli Takımı'nda Philadelphia 76'ers'ın pivotu Samuel Dalembert ile Miami Heat'li Joel Anthony de katıldı. Kadroda Samuel Dalembert ve Joel Anthony'nin yanı sıra Utah Üniversitesi'nden

03 Temmuz 2008 03:00

Kanada Milli Basketbol Takımı'nın Pekin Olimpiyatlarında mücadele edecek 12 kişilik kadrosu açıklandı.

 

Kadroda Samuel Dalembert ve Joel Anthony'nin yanı sıra Utah Üniversitesi'nin oyun kurucularından Tyler Kepkay da ye alıyor.

 

Geçtiğimiz sezon Philadelphia 76'ers'ın play-off'lara yükselmeyi başarmasında önemli rol oynayan Samuel Dalembert, görev yaptığı 82 normal sezon maçında 10.5 sayı, 10.4 ribaunt ve 2.3 blok ortalamasıyla mücadele etti.

 

 2007-2008 sezonunda Miami Heat formasıyla 24 maçta oynayan Joel Anthony ise, 3.9 ribaunt, 3.5 sayı ve 1.3 blok ortalaması yakaladı.

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