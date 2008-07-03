Kanada'ya NBA takviyesi

Kanada Milli Basketbol Takımı'nın Pekin Olimpiyatlarında mücadele edecek 12 kişilik kadrosu açıklandı.

Kadroda Samuel Dalembert ve Joel Anthony'nin yanı sıra Utah Üniversitesi'nin oyun kurucularından Tyler Kepkay da ye alıyor.

Geçtiğimiz sezon Philadelphia 76'ers'ın play-off'lara yükselmeyi başarmasında önemli rol oynayan Samuel Dalembert, görev yaptığı 82 normal sezon maçında 10.5 sayı, 10.4 ribaunt ve 2.3 blok ortalamasıyla mücadele etti.

2007-2008 sezonunda Miami Heat formasıyla 24 maçta oynayan Joel Anthony ise, 3.9 ribaunt, 3.5 sayı ve 1.3 blok ortalaması yakaladı.