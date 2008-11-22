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Dünya

Kanada'ya düşen meteor bomba gibi patladı

Kanada'da düşen meteor panik yarattı. Yerel saatle 17.30'da meydana gelen olayda, gökyüzü bir anda gündüz gibi aydınlandı

22 Kasım 2008 02:00

Kanada'nın Alberta eyaletinin kuzeyine düşen meteor panik yarattı. Alberta yerel saatiyle dün 17.30'da meydana gelen olayda, gökyüzü bir anda gündüz gibi aydınlanırken, şiddetli patlama sesi duyuldu. 

Meteorun düşme anı - VİDEO

"Birkaç ton ağırlığında ve birkaç metre çapında" olduğu tahmin edilen meteorun sebep olduğu aydınlanma, Manitoba ve Saskatchewan eyaletlerinin Alberta sınırına yakın bazı şehirlerinde de görüldü.

Edmonton İlkyardım Koordinasyon Merkezi;nden Pierre Bolduc, şehir sakinlerinden yüzlerce ihbar telefonu aldıklarını belirterek, “merkezi arayanların kimi büyük bir uçağın yanarak düşüp infilak ettiğini, kimi bomba patladığını, kimi de büyük bir yangın olduğunu haber verdiler. Biz de ilk önce şaşırdık ama ilgili yerlerden bilgi gelince halkı rahatlattık" dedi.

Baştan sona kaydedildi

Kanada Kraliyet Astronomi Topluluğu üyesi Edmonton;lu gökbilimci Alister Ling, meteorun düşüşünü baştan sona kaydettiğini ve görüntüleri Alberta Üniversitesi bilim insanları ile inceleyeceklerini söyledi.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) yetkilileri de, ateş topu halinde yere çakılan ve “meteorit” haline gelen meteorun büyüklüğü ve özellikleri ile ilgili bilgilerin, Alberta Üniversitesi'nin yapacağı incelemeden sonra kamuoyuna açıklanacağını belirttiler.

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