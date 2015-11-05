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Dünya

Kanada'nın yeni başbakanı Trudeau’nun ilk yurtdışı gezisi Türkiye’ye

Liderler G20 Zirvesi’nde Antalya’da buluşacak

05 Kasım 2015 17:32

Kanada'da 19 Ekim'de yapılan seçimlerde tek başına iktidar olan Liberal Parti lideri Justin Trudeau ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirecek.

Birgün’de yer alan habere göre, Kanada Başbakanı Justin Trudeau 15 Kasım'da Türkiye'de gerçekleşecek G20 Liderler Zirvesi'ne, Kanada'yı temsilen katılacak. Justin Trudeau, daha önce Stephen Joseph Harper'ın katılacağı açıklanan zirvenin dışında, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü toplantısı için Filipinler'e ve BM İklim Değişikliği Konferansı için de Paris'e gidecek.

Trudeau'nun, Türkiye'de bulunduğu süre içinde Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşmesi bekleniyor. Kanada Başbakanı'na, ülkenin yeni Dışişleri Bakanı Stephen Dion da eşlik edecek.

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