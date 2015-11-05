Kanada'nın yeni başbakanı Trudeau’nun ilk yurtdışı gezisi Türkiye’ye

Kanada'da 19 Ekim'de yapılan seçimlerde tek başına iktidar olan Liberal Parti lideri Justin Trudeau ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirecek.

Birgün’de yer alan habere göre, Kanada Başbakanı Justin Trudeau 15 Kasım'da Türkiye'de gerçekleşecek G20 Liderler Zirvesi'ne, Kanada'yı temsilen katılacak. Justin Trudeau, daha önce Stephen Joseph Harper'ın katılacağı açıklanan zirvenin dışında, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü toplantısı için Filipinler'e ve BM İklim Değişikliği Konferansı için de Paris'e gidecek.

Trudeau'nun, Türkiye'de bulunduğu süre içinde Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşmesi bekleniyor. Kanada Başbakanı'na, ülkenin yeni Dışişleri Bakanı Stephen Dion da eşlik edecek.