'Kanada'nın tutumu modern Türkiye'ye yönelik değil'

Kanada, Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Rafet Akgünay'ı Ankara'ya çağırmasının ardından, 1915 olaylarına ilişkin tutumumun modern Türkiye'ye yönelik olmadığını bildirdi.



Kanada Dışişleri Bakanlığı'ndan Lawrence Cannon adlı bir sözcü yaptığı açıklamada, Kanada'nın 1915 olaylarına ilişkin tutumunun modern Türkiye'yi söz konusu etmediğini ve Türk Büyükelçisi'nin istişareler için Ankara'ya dönmesinin Türkiye ile diplomatik ilişkileri etkilemesine yol açmamasını dilediğini söyledi.



"Türkiye bir demokrasi. Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var" diyen sözcü, Türkiye'nin bir NATO üyesi ve uzun yıllardır önemli bir ticari partner olduğuna işaret etti.



Sözcü, ayrıca Kanada'nın Türkiye ile Ermenistan arasındaki uzlaşma çabalarını takdirle karşıladığını söyledi.



