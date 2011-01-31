-KANADALI SPORCU TABURCU EDİLDİ ERZURUM (A.A) - 31.01.2011 - 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda, Alp Disiplini Bayanlar Süper Kombine Kategorisi Süper G'deki yarışlarda düşerek yaralanan Kanadalı sporcu Catherine Morel, hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Konaklı Kayak Merkezi'nde düzenlenen yarışta düşerek yaralanan Catherine Morel'e, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahale edildi. Hastane Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Belkıs Aylu, omzunda çıkık tespit edilen Morel'in tedavisinin yapıldığını belirterek, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Omzu yerine konulan ve ilaç verilen Morel'in tedavisinin tamamlandığını belirten Aylu, ''Sporcunun tedavisi bitti. Sağlık durumu iyi ve taburcu ettik'' dedi.