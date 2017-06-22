Kanadalı YPG'li, öldükten 6 ay sonra ülkesinde toprağa verildi

Suriye'nin Rakka kentinde radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda geçen yıl çatışmada ölen Kanada vatandaşı olan YPG'li Nazzareno Antonio Tassone, 6 ay sonra ülkesinde toprağa verildi. Tassone'nin cenazesi IŞİD'den 5 ay sonra alınabildi. Tören Tassone'nin tabutunun üzerinde Kanada bayrağının yanı sıra YPG bayrağı da konuldu.

ŞİD'in merkez olarak kullandığı Rakka'ya yönelik koalisyon güçlerinin hava desteği ile süren operasyonda, 21 Aralık 2016 günü Batı Caber köyünde çıkan çatışmada, İngiliz YPG'li Ryan Lock ile birlikte Kanadalı Nazzareno Antonio Tassone yaşamını yitirmişti. Tassone'nin cenazesi öldükten 5 ay sonra IŞİD'den geri alındı.

Dün Tassone'nin cenazesi Kanada'nın Niagara şelalesi bölgesinde cenaze töreni düzenlendi. Törende tabutun üzerine Kanada bayrağının yanı sıra YPG flaması'da konuldu.

Cenaze törenine katılan yakınları, 24 yaşında olan Nazzareno Antonio Taassone'nin, 2016 yılı Haziran ayında evinden ayrıldığını ve ailesine İngilizce öğretmek için Irak'a gideceğini söylediğini, daha sonra Suriye'de YPG'ye katıldığını söylediler. Cenaze töreninden sonra Tassone, Fairview Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)