Kanadalı vekilin donu küçük gelince oylamayı terk etti!

Kanada Parlamentosu'nun Avam Kamarası'ndaki önemli bir oylama sırasında oylamayı terk eden Pat Martin isimli milletvekili, Parlamento Başkanı tarafından bir açıklama yapmaya davet edilince olayın sorumlusu olarak iç çamaşırını gösterdi: "Donum küçük geldi."

DHA'nın haberine göre, Kanadalı milletvekili Pat Martin, Kanada Parlamentosu'nun Avam Kamarası'nda önceki gün gerçekleşen önemli bir oylama sırasında, bulunduğu kamaradan bir süreliğine apar topar ayrıldı. Oylamadan kaçtığı yönünde eleştirilere maruz kalan ve Parlamento Başkanı tarafından kedisinden bir açıklama talep edilen Martin, olayın sorumlusunun o gün giydiği iç çamaşırı olduğunu belirtti ve şöyle özetledi:



"Sayın Başkan, tartışmalar sırasında koltuğumu kasıtsız olarak bir süreliğine terk etmiş olduğumun farkındayım. Bu konuda, Hudson’s Bay’i suçlamam gerekecek; geçen günlerde, erkek iç çamaşırlarında büyük bir indirim vardı ve ben de bir deste satın aldım. Ancak sonradan, bana göre çok küçük olduklarını fark ettim. Oylama günü de bunlardan birini giymiştim ve o iç çamaşırıyla uzun süre oturmaya dayanamadım. Bu nedenle bir süre koltuğumdan ayrılmak zorunda kaldım. Özür dilerim; ama amacım asla oylamadan kaçmak değildi.

Oyu geçerli sayıldı

Milletvekilinin parlamentoda gülüşmelere ve alkışlamalara yol açan beklenmedik türde açıklaması sonrası, şaşkınlığını ve gülmesini gizleyemeyen Parlamento Başkanı, kendi kendine "Şimdi bu açıklamayı nasıl değerlendirelim?" diye sordu. Sonrasında milletvekilinin oylama sırasında koltuğunda bulunmuş olduğunu ve dolayısıyla oyunun geçerli olduğunu belirtti.