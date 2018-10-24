Kanadalı rapçi klip çekiminde uçaktan düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Ekim (DHA) – Jon James adlı Kanadali rapçi, klip çekiminde seyir halindeki bir uçağın kanadında yürürken, düşerek yaşamını yitirdi.

Cumartesi günü gerçekleşen olay ile ilgili bir açıklama yapan menajeri, “Jon bu gösteri için çok çalışmıştı ancak, gösteri sırasında uçaktan uzaklaşarak kanadığn ucuna doğru ilerlediğinde uçağın dengesi pilotun hemen düzeltemeyeceği kadar bozuldu. Jon son ana dek kanada tutundu ve bıraktığında paraşütünü açacak zamanı olmadı” dedi.

Jon James’in cenaze masrafları ve yeni albümünün yayınlanması için çevrimiçin bir bağış kampanyası düzenlendi. (Fotoğraflı)