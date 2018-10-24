Kanadalı rapçi klip çekiminde uçaktan düşerek hayatını kaybetti

Jon James adlı Kanadalı rapçi, klip çekiminde seyir halindeki bir uçağın kanadında yürürken, düşerek hayatını kaybetti. James’in cenaze masrafları ve yeni albümünün yayınlanması için çevrimiçi bir bağış kampanyası düzenlendi.



Cumartesi günü gerçekleşen olay ile ilgili bir açıklama yapan menajeri, “Jon bu gösteri için çok çalışmıştı ancak, gösteri sırasında uçaktan uzaklaşarak kanadığn ucuna doğru ilerlediğinde uçağın dengesi pilotun hemen düzeltemeyeceği kadar bozuldu. Jon son ana dek kanada tutundu ve bıraktığında paraşütünü açacak zamanı olmadı” dedi.(DHA)