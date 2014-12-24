Kanadalı porno oyuncusuna 25 yıl hapis cezası

Luka Rocco Magnotta adlı porno aktörü, 2012 yılında sevgilisini "canice öldürüp, cesedini parçalara ayırmak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

32 yaşındaki Magnotta, 33 yaşındaki sevgilisi Jun Lin'i öldürdükten sonra cesedin parçalarını başbakanlığa, siyasi parti merkezlerine ve okullara postalamıştı.

Cinayetin ardından Kanada'dan kaçan porno oyuncusu, önce Fransa'ya ardından Almanya'ya gitmiş, ve Berlin'de bir internet kafede, Türk bir çalışanın kendisini tanıması üzerine yakalanmıştı.

Avukatları Magnotta'nın şizofren olduğunu ve cinayetten sorumlu tutulamayacağını savunmuştu.

Ancak Montreal'deki mahkeme, avukatların bu savunmasını reddederek, Mayıs 2012'de işlenen cinayetin planlı ve kasıtlı olduğuna hükmetti.

Magnotta'nın jüri kararını tepki vermeden dinlediği belirtildi.

Polis ayrıca, internete yüklenen ve bir adamın buz kıracağı ile öldürüldüğünü gösteren videonun, Jun Lin'in öldürülme anına ait olabileceğini belirtti.

Lin'in başsız cesedi, biseksüel porno aktörünün yaşadığı apartman bloklarına yakın bir yerde bulunmuştu.