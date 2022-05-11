Kanadalı milletvekili, parlamento oturumuna tuvaletten bağlanırken yakalandı: "Talihsiz bir olay"

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Kanadalı bir milletvekili, kapalı bir parlamento oturumuna tuvaletten bağlanırken yakalandıktan sonra özür diledi.

Liberal Parti milletvekili Shafqat Ali, geçen hafta cuma günü sadece milletvekillerinin takip edebildiği hibrit oturuma internet bağlantısı ile katıldı. Muhafazakar vekiller, Ali'nin oturuma katıldığı yeri sorguladı.

Kanada Avam Kamarası'nın Muhafazakar üyelerinden Laila Goodridge, oturum sırasında; "Biri aramıza parlamentodaki bir tuvaletten katılıyor olabilir" dedi. Suçlama ilk başta Avam Kamarası Başkanı'nı şaşırtsa da daha sonra iddianın doğru olduğu ortaya çıktı.

Yapılan incelemeler sonucunda arkadaki döşemelerin, kapının ve askının parlamento binasındaki bir tuvalete ait olduğu tespit edildi.

Ali özür dileyerek yanlış bir karar verdiğini ifade etti ve bu "talihsiz olayın" tekrarlanmayacağına dair söz verdi.

Avam Kamarası Başkan Yardımcısı Chris D’Entremont, Ali'nin özrünün konuyu kapamak için yeterli olduğunu belirtti ancak milletvekillerine oturumlara uzaktan bağlanırken dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.