Kanadalı ırkçılar da sokağa indi

Kanada’nın Quebec eyaletinde “La Meute” adlı aşırı sağcı bir grubun gösteri yapması ırkçılık karşıtları tarafından güç kullanılarak engellendi. Polis her iki grubun karşılaşmaması için ırkçıların 4 saat boyunca bir araba garajından dışarı çıkıp yürümesine izin vermedi.

İslam karşıtı ve ırkçı görüşleri ile bilinen grubun daha sonra şehir merkezinde yürüyüşüne izin veren polisle kalabalık arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Başbakan Justin Trudeau ve Quebec Valisi Philippe Couillard’ın göç politikalarını protesto eden ırkçı grup, Kanada ABD sınırından yasa dışı sığınmacı geçişlerinin son zamanlarda artmasından dolayı daha fazla sınır kontrolü çağrısında bulundu.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yasa dışı yollardan ABD’den Quebec’e geçip sığınma talebinde bulunanların sayısı 1 Temmuz’dan bu yana 6 bin 800 kişiye ulaşmış durumda. 2015 yılının tamamında ise sadece 2 bin 920 başvuru yapılmıştı.