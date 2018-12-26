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Dünya

Kanadalı İmam: İyi Noeller dilemek cinayet işlemekten beterdir

İmama sosyal medya üzerinden tepki yağdı

26 Aralık 2018 15:59

Kanada'nın British Columbia bölgesinde imamlık yapan Younus Kathrada'nın Noel yortu üzerine yaptığı konuşma sosyal medyada büyük tepki gördü. Kathrada yaptığı konuşmada "İyi Noeller dilemek cinayet işlemekten beterdir" ifadelerini kullanıyor.

Kathrada'nın yaptığı konuşma salondaki bir kişi tarafndan kayıt altına alındı ve sosyal medyada yayınlandı. Kathrada konuşmasında Noel'i yalnış bir yortu günü olarak tanımladı ve Müslümanların bu tatilden "rahatsız olması gerektiğini belirtti.  Kathrada sözlerine "Cinayet işlemek ve yalan söylemek gayrimüslümlerin sahte festivallerini kutlamaktan iyidir dedi.

Konuşmaya sosyal medya üzerinden tepki yağdı. 

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