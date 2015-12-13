Kanadalı çocuklar Suriyelileri Arapça ilahiyle karşıladı

Kanada'da çocuklardan oluşan bir koro, ülkelerine gelen ilk Suriyeli sığınmacı kafilesini, Hz. Muhammed'in Medine'ye varışında söylenen Tala' al Badru 'Alayna ilâhisi ile karşıladı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Suriyeli mültecilerden oluşan ilk kafile, 11 Aralık'ta Kanada'ya ulaştı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da katıldığı bir törenle karşılanan Suriyeli mültecilere 'Hoş geldin' demek için bir çocuk korosu, İslâm'ın en eski ilâhisi olan Tala' al Badru 'Alayna'yı seslendirdi. Onlarca çocuk, 622'de Hicret tamamlandıktan sonra Medine'ye varan Hz. Muhammed için söylenen ilâhiyi Arapça okudu.

İlâhinin Türkçe sözleri şöyle:

Ay doğdu üzerimize

Veda tepesinden

Şükür gerekti bizlere

Allah'a davetinden.

Ey bizden seçilen elçi

Yüce bir davetle geldin

Sen Medine'ye şeref verdin

Merhaba ey sevgili