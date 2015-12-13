Kanadalı çocuklar Suriyelileri Arapça ilahiyle karşıladı
Kanada Başbakanı Trudeau da mültecileri karşılamıştı
13 Aralık 2015 01:22
Kanada'da çocuklardan oluşan bir koro, ülkelerine gelen ilk Suriyeli sığınmacı kafilesini, Hz. Muhammed'in Medine'ye varışında söylenen Tala' al Badru 'Alayna ilâhisi ile karşıladı.
Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Suriyeli mültecilerden oluşan ilk kafile, 11 Aralık'ta Kanada'ya ulaştı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da katıldığı bir törenle karşılanan Suriyeli mültecilere 'Hoş geldin' demek için bir çocuk korosu, İslâm'ın en eski ilâhisi olan Tala' al Badru 'Alayna'yı seslendirdi. Onlarca çocuk, 622'de Hicret tamamlandıktan sonra Medine'ye varan Hz. Muhammed için söylenen ilâhiyi Arapça okudu.