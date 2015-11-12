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Dünya

Kanadalı çift kaldıkları otelin küvetinde sevişirken hayatını kaybetti

Aşırı kilolu Charles Mckenzie kalp krizi geçirdi, eşi ise onun altında kalarak booğuldu

12 Kasım 2015 19:33

Meksika'da tatil yapan Kanadalı bir çift, akla zor gelecek bir şekilde hayatlarını kaybetti. Kaldıkları otelin küvetinde sevişen çiftten, ilk olarak aşırı kilolu Charles Mckenzie kalp krizi geçirdi; ardından da onun ağırlığını taşıyamayan eşi Dorothy Mckenzie boğularak hayatını kaybetti.

Reuters'ın haberine göre, turistik Playa del Carmen kentinde tatil yapan çift, kaldıkları otelin jakuzisinde cinsel ilişkiye girerken, obez olduğu belirtilen Charles Mckenzie (67) kalp krizi geçirdi. Partnerine göre oldukça zayıf olan Dorothy Mckenzie (63) ise kalp krizi geçiren eşinin altında kalarak boğuldu. Cansız bedenleri jakuzide bulunan çiftin, kızlarının düğünü için Playa del Carmen'e gittikleri açıklandı.

Olayın 'her şey dahil' konseptiyle hizmet veren Playacar Palace Oteli'nde gerçekleştiği açıklandı. Otel yönetimi, çifte elektrik çarptığı yönündeki iddiaları yalanladı. Mckenzie çiftinin, Kanada'da Nova Scotia eyaletinin Baddeck köyünde yaşadığı belirtildi.

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