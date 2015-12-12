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Dünya

Kanadalı bir adam cinsiyet değiştirip bir aileye evlatlık gitti

Stefonkee Wolschtt, trans birey olduğunu fark edince evinden kovuldu

12 Aralık 2015 10:59

Kanadalı Stefonkee Wolschtt, kendisinin trans birey olduğunu fark etmesiyle 7 çocuğu ve ailesini terk edip başka bir aileye evlatlık olarak gitti.

Hürriyet’in haberine göre Wolschtt trans bir kadın olmak istediğini eşine söylediğinde eşinden sert bir karşılık aldı. Wolschtt'un eşi 'ya bu fikirden vazgeç yada evi terk et' dedi.

Bunun üzerine çaresiz kalan Wolschtt yeni bir hayata başladı. 

Ailesinden ayrıldıktan sonra yetişkin olmayı da reddeden Wolschtt 6 yaşında bir kız çocuğu olarak yaşamını sürdürmeye başladı.

Şimdi üvey anne ve babasıyla yaşayan Wolschtt, yaşadığı hayatı 'benim küçük bir kız çocuğu olmamla ilgili oldukça rahatlar' sözleriyle ifade ediyor.

Wolschtt bu süreci oldukça zor atlattığını 2009 yılında Toronto'daki cinsiyet değiştirme merkezinde intihar girişiminde bulunduğunu ve bir ay hastanede tedavi gördüğünü belirtiyor.

2012 yılında Wolschtt, 'baba gibi giyinmesi' ve kilisenin en arka sırasında oturması koşuluyla en büyük kızının düğününe davet edildi.

Wolschtt son intihar denemesini kızının düğün günü yaptı ancak başarısız oldu.

Trans kadın şimdi  yeni ailesiyle mutlu bir hayat yaşıyor.

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