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Dünya

Kanadalı 2 milyon sigara tiryakisi 27 milyar dolar istiyor

Aralarında yaklaşık 2 milyon sigara tiryakisi, ülkedeki sigara üreticilerinden 27 milyar dolar tazminat davası açtı

13 Mart 2012 17:10

 

T24 - Kanada'da aralarında sigara bırakmış olanların da bulunduğu 2 milyon tiryaki, sigara şirketlerine 27 milyar dolarlık tazminat davası açtı.

Kanada'nın Fransızca konuşulan Quebec bölgesinde aralarında sigarayı bırakmış olanların da bulunduğu yaklaşık 2 milyon sigara tiryakisi, ülkedeki sigara üreticilerinden 27 milyar dolar tazminat istemiyle açtıkları kollektif dava dün Montreal'de başladı.

Quebec Yüksek Mahkemesi'nde yapılan duruşmanın başlangıcında 2 milyon sigara tiryakisini temsil eden avukatlardan Bruce Johnston, söz alarak sigara şirketlerinin "ikiyüzlülüğünü" dile getirdi.

Müvekkillerinin açtığı davanın içeriğini anlatan avukat, davacıların ülkenin üç büyük sigara üreticisinden bile bile piyasaya "zararlı bir ürün" sunmak ve risklerini tüketicilerden saklamaları ya da "önemsizleştirmelerinden" şikayetçi olduklarını belirtti.

13 yıllık sürecin ardından katılımın giderek arttığı ve Kanada'nın en büyüğü haline geldiği bu davada, sigara mağdurları BAT şirketine bağlı Imperial Tobacco Canada, JTI-Macdonald ve Rothmans Benson & Hedges firmalarına açılan iki ayrı kollektif dava birleştirildi.

İlk kollektif dava, akciğer, gırtlak, larinks kanseri veya amfizem kurbanı kişi başı 105 bin dolar tazminat isteyen 90 bin tiryaki ile kişi başı 10 bin dolar tazminat isteyen 1.8 milyon diğer tiryakiyi bir araya getiriyor.

 

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