Kanada'dan, vatandaşlarına Suriye için son uyarı!

T24 - Suriye'ye yönelik, Türkiye'nin önemli bir rol oynayacağı doğrudan müdahale iddialarının ortaya atıldığı günlerde, Kanada'dan dikkat çeken bir çağrı geldi.



Çağrı, Suriye'deki Kanada vatandaşlarına yönelik yapıldı.



Son aylarda defalarca vatandaşlarından bu ülkeyi terk etmelerini isteyen Kanada, bunun için ilk kez tarih açıklamış oldu: 14 Ocak.



Kanada Dışişleri Bakanı John Baird ve Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Diane Ablonczy yaptıkları ortak açıklamada, ''Suriye'deki vatandaşlarımızdan bu ülkeyi gönüllü olarak terk etmelerine ilişkin resmi çağrımız, 14 Ocak 2012 Cumartesi günü sona erecektir.



Suriye'deki Kanada vatandaşları, onların bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocuklarının, bu ülkeyi terk etmelerine yardımcı olmak için Şam'daki elçiliğimiz cuma ve cumartesi günü de hizmet verecektir.



Tüm vatandaşlarımızı, bu hızlandırılmış hizmetten bir an önce yararlanıp Suriye'yi terk etmeye davet ediyoruz. Güvenlik durumunun bozulması nedeniyle, önümüzdeki günlerde elçilik hizmetleri durdurulabilir ya da askıya alınabilir'' dediler.





