-KANADA'DAN İADE EDİLEN VEDAT PEKER TUTUKLANDI İSTANBUL (A.A) - 24.02.2011 - ''Kelebek Operasyonu'' davası kapsamında hakkında kesinleşmiş 1 yıl 15 gün hapis cezası bulunan Vedat Peker, Kanada'dan iade edilmesinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı. Kanada polis tarafından Türkiye'ye getirilen ve teslim edildiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda geceyi gözetim altında geçiren Vedat Peker, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirildi. Organize suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen ağabeyi Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 109 sanıklı ''Kelebek Operasyonu'' davası kapsamında hakkında verilen 1 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Vedat Peker, buradaki adli işlemleri tamamlandı. Tutuklanan Peker, Metris Cezaevi'ne götürüldü. Peker'in avukatı Ayhan Sağıroğlu, müvekkilinin 1,5 ay önce gittiği Kanada'da ticaretle uğraştığını ve hakkında ''yakalama emri'' çıkarıldığı için bu ülkede teslim olduğunu söyledi. Sağıroğlu, Peker'in dün gece Kanada polislerince İstanbul'a getirilerek, Türk yetkililere teslim edildiğini de hatırlattı.