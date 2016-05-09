Kanada'daki yangın kontrol edilemiyor

Kanada'da günlerdir devam eden ve bir türlü kontrol altına alınamayarak yayılan yangın nedeniyle Fort McMurray kentindeki evlerin 5'te 1'inin yandığı ve içinde oturulamaz hale geldiği belirtildi.

BBC'ye konuşan Fort McMurray milletvekili David Yurdiga, şehrin eski haline döndürülmesinin yıllar alacağını ifade etti.

100 binin üzerinde kişinin yaşadığı Fort McMurray, giderek büyüyen yangın nedeniyle tamamen tahliye edilmişti.

Bir haftadır devam eden yangının yayılma hızının hafta sonu bir miktar yavaşladığı ifade edilse de, toplamda 1610 kilometre karelik alanda hala yangının sürdüğü açıklandı.

Fort McMurray milletvekili Yurdiga, "Evet yangın hız kesti ama hâlâ risk var. Evlere dönülmesi tehlikeli" dedi.

Her şeye rağmen kentteki evlerin büyük kısmının hasar almadığını söyleyen Yurdiga, "Her şey düşünüldüğünde beklediğimden daha iyi bir sonuçla karşı karşıyayız diyebilirim" dedi.

Pazar günü konuşan Alberta İtfaiye Müdürü Chad Morrison, aşırı sıcak havanın ve bölgedeki kurak iklimin yangını beslediğini ifade etmişti.

Morrison, "Doğa ananın biraz yardım etmesiyle ve itfaiye ekiplerinin fedakâr çalışmaları sayesinde yangını bir miktar kontrol altına almayı başardık" dedi.

Ancak Morrison, yangının tam anlamıyla kontrol altına alınmasının aylar sürebileceğini de ekledi.

Devam eden yangın nedeniyle çevreye savrulan küller, komşu kentlerde de hava kirliliği uyarılarının yapılmasına neden oldu. Saskatchewan sakinlerinden mecbur kalmadıkça pencerelerini açmamaları istendi.

Yangından en çok etkilenen Fort McMurray'deki son 25 bin kişi de hafta sonu kentten tahliye edilmişlerdi.

Edmonton kentine yerleştirilen ailelerin çocukları, geçici olarak kaldıkları kentteki okullara gitmeye başlayacak.

Şu ana kadar yangın nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.