Kanada'daki gizemli sesin sebebi Çelik fabrikalarıymış

Kanada Federal Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı tarafından, seslerin duyulduğu Windsor kentindeki Western Ontario Üniversitesinden Peter Brown ile Windsor Üniversitesi bilimadamlarından Colin Novak ve ekibine yaptırılan araştırmaya göre Windsor Hum'un kaynağı, ABD-Kanada sınırındaki Zug Adası'nda bulunan çelik fabrikaları.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Novak, "Ne yazık ki uğultunun oluştuğu ana kaynağı bulabilmiş değiliz, bulmamız da imkansız. Çünkü ses bir hayalet gibi aralıklarla çıkıyor" dedi. Novak, uğultunun Rouge nehrinin üzerinde olan Zug Adası'ndan geldiğine emin olduklarını fakat ada üzerindeki firmaları incelemenin Amerikan makamları tarafından yapılması gerektiğini kaydetti. Araştırma için Kanada hükümeti, 250 bin dolarlık laboratuvar kurup, 60 bin dolarlık bütçe ayırdı.

Windsor Milletvekili Jeff Watson, Kanada devleti olarak bu problemin kendilerine düşen tarafını tamamladıklarını ve birçok insanın hayatını ve sağlını etkileyen bu uğultuyu bitirmenin artık Amerikan Devleti'nde olduğunu açıkladı. Jeff Watson, bilim heyetinin hazırladığı raporun bir kopyasını, Michigan Valisi ve Belediye Başkanına da verdiklerini ifade etti.

ABD'nin İndiana eyaletine bağlı Kokoma kasabası, New Mexico eyaletindeki Taos kasabası, İngiltere'nin Bristol kenti, Avustralya'nın Sidney ve Kanada'nın Windsor kentlerinde duyulan ve "hum" olarak adlandırılan sesler, duyuldukları bölgelerin sakinleri üzerinde olumsuz etki bırakıyor. Duyulduğu bölgeler başta olmak üzere dünya genelinde yüzlerce hikayeye de kaynak olan humların gerçek nedeni henüz öğrenilebilinmiş değil.