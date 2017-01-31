Kanada'daki cami saldırısına ilişkin bir kişi tutuklandı

Kanada'nın Quebec kentinde bir camiye yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili olarak Fransız-Kanadalı bir zanlının tutuklandığı açıklandı.

BBC'nin haberine göre tutuklanan Alexandre Bissonnette isimli öğrencinin, saldırıda hayatını kaybeden 6 kişi için toplam 6 kez birinci derece cinayetle suçlandığı bildirildi. 27 yaşındaki Bissonnette, yaralı durumdaki 5 kişi için de ayrı ayrı cinayete teşebbüsle suçlanıyor.

Silahlı saldırıya hedef olan İslam Merkezi'nde akşam namaz için toplanmış yaklaşık 50'ye yakın kişi bulunduğu ifade edildi. Olay sonrası "şüpheli olarak" gözaltına alınan Fas kökenli bir kişinin ise tanık olarak değerlendirilmeye başlandığı açıklandı.

Zanlı aşırı sağ görüşleri ile tanınıyordu

Saldırının tek zanlısı konumundaki Alexandre Bissonnette'in olay sonrası Quebec'in biraz dışındaki bir bölgede aracının içinde gözaltına alındığı öğrenildi.

Bissonnette'in polisi arayarak "işbirliği" yapmak istediğini söylediği de bildirildi.

CBS televizyonunda yer alan habere göre, 27 yaşındaki Bissonnette, saldırının gerçekleştiği camiye 3 kilometre uzaklıkta bulunan Laval Üniversitesinde siyaset bilimi ve antropoloji öğrenimi görüyordu.

Quebec emniyeti saldırıda hayatını kaybedenler arasında, Laval Üniversitesi'nde profesör olan 60 yaşındaki Khaled Belkacemi'nin de bulunduğunu açıklamıştı.

Kanada medyası, zanlı Bissonnette'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın ve Fransız Ulusal Cephesi lideri Marine Le Pen'in sosyal medya hesaplarını beğendiğini de duyurdu.

"Mülteciler Hoşgeldiniz" isimli bir kuruluşta çalışan Francois Deschamps isimli yetkili, Alexandre Bissonnette'in aşırı sağ görüşleri ile tanındığını açıkladı.



Justin Trudeau, parlamentoda yaptığı konuşmada, ülkedeki müslüman topluma seslenerek "Size değer verdiğimizi bilin" dedi.

Beyaz Saray saldırıyı kınadı

Beyaz Saray'dan komşu ülke Kanada'da yaşanan silahlı saldırı ile ilgili kınama açıklaması geldi.

Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, saldırıyı en güçlü şekilde kınadılarını ifade ederek, yaşanan olayın, "ABD Başkanı Trump'ın politikalarının neden gerekli olduğuna" da iyi bir örnek olduğunu açıkladı.

Kanada Başbakanı ve Justin Trudeau ve Quebec Eyaleti Başbakanı Philippe Couillard olayı bir "terör saldırısı" olarak niteledi.

Trudeau, parlamentoda yaptığı konuşmada kurbanların yalnızca bağlı oldukları din nedeni ile hedef alındıklarını açıkladı.

Kanada Başbakanı, ülkede bulunan yaklaşık bir milyon Müslüman'a hitaben de "36 milyon kalp sizinkiler gibi kırık. Size değer verdiğimizi bilin" dedi.

İslam Merkezi yetkilileri güvenlik endişeleri taşıyor

"Quebec Büyük Camii" olarak da bilinen merkeze gerçekleşen saldırıda kurbanların sırtlarından vurulduğu açıklandı.

İslam merkezinin başkan yardımcısı Mohamed Labidi, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu bizim için çok büyük bir trajedi. Tarif edemeyeceğimiz denli üzgünüz" dedi.

Labidi, güvenliğin kendileri için hep büyük bir endişe kaynağı olduğunu ifade ederek, "Ancak hazırlıksız yakalandık" dedi.