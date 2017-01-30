T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kanada'daki cami saldırısı ile ilgili şüphelilerin kimlikleri belli oldu

Quebec kentinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirmiş, 8 kişi de yaralanmıştı

30 Ocak 2017 23:34

Kanada’nın Quebec kentinde bir camiye düzenlenen ve 6 kişinin ölmesine, 8 kişinin yaralamasına neden olan silahlı saldırı ile ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Reuters’a konuşan bir kaynak saldırganlardan birinin Fransa asıllı Kanadalı Alexandre Bissonnette ve Fas asıllı Muhammed Kadir olduğunu söyledi. Kaynak aynı zamanda saldırganlardan en az birinin yakınlardaki Laval Üniversitesi’nde okuduğunu belirlendiğini kaydetti.

Ancak polis kaynakları saldırının arkasındaki nedeni ve bağlantıları belirlemek için şüphelilerle ilgili ayrıntılara girmedi.

Quebec Polisi dedektiflerinden Denis Turcotte, düzenlenen basın toplantısında “şüphelilerden birinin olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan polis tarafından yakalandığını, diğer şüphelininse akşam 22:10 civarında 911’i arayarak teslim olduğunu” söyledi.

Quebec İslam Kültür Merkezi’ne Yatsı namazı zamanı düzenlenen saldırı, tam da Başbakan  Justin Trudeau’nun mültecileri memnuniyetle karşılayacakları yönünde yaptığı açıklamanın ardından geldi.

Olayı terörist bir saldırı olarak tanımlayan Trudeau’nın Quebec’e gideceği bildirildi.

 

ETİKETLER

quebecterörsaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24