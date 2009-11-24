'Kanada'daki aşının Türkiye'dekiyle ilgisi yok'

GlaxoSmithKline (GSK) ilaç şirketi, ''Kanada'da geri çekilen lotun yalnızca bu ülkede kullanıma sunulduğunu, Türkiye'deki domuz gribi aşısıyla hiçbir ilgisi bulunmadığını'' bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Kanada Kamu Sağlığı Kurumu'nun (PHAC), kullanım sonrası yapılan yan etki bildirimleri üzerinden gerçekleştirdiği değerlendirmelerin, GSK pandemi aşısının bir lotuna dahil aşıların uygulamalarında alerjik reaksiyonların, aynı aşının diğer lotlarındaki aşılara göre daha fazla ortaya çıktığı yönünde bulgular ortaya koyduğu belirtildi.

Bu değerlendirmenin ardından GSK'nın söz konusu aşı lotunu derhal geri çekerek, Kanada'nın yetkili kurumlarıyla birlikte araştırma ve risk değerlendirme çalışmaları başlattığının belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:

''Bugüne kadar GSK pandemi aşısı Kanada'da yaklaşık 7.5 milyon doz dağıtılmış ve uygulama ardından ortaya çıkan alerjik reaksiyon vakaları diğer aşılamalardan farklılık göstermeyen bir oran tespit edilmiştir. Daha yüksek bir alerjik reaksiyon oranı saptanan bu lotun değerlendirilme işlemleri devam etmektedir.

Kanada'da geri çekilen bu lot sadece bu ülkede kullanıma sunulmuş olup, Türkiye'deki aşıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. İnsan sağlığına ve güvenilirliğe her zaman öncelik veren GSK, yetkililerle işbirliği içinde çalışmalarına devam edecek ve elde ettiği sonuçları şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşacaktır.''

Dünya Sağlık Örgütü, GSK'ya ait domuz gribi aşısının Kanada'ya gönderilen bir partisinin ciddi alerjik reaksiyona neden olduğunu ve söz konusu aşının geri çekildiğini açıklamıştı.