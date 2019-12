Kanada'da zehirli et krizi: 38 kişi öldü

Zehirli et nedeniyle bugüne kadar 38 kişi hayatını kaybetti. Maple Leaf et fabrikasının ürettiği salam, sosis ve diğer et ürünlerinde ortaya çıkan Listeria Monocytogenes bakterisinin neden olduğu ölümlerin daha da artmasından endişe ediliyor.



Konuyla ilgili olarak Windsor şehrinde açıklama yapan Kanada Başbakanı Stephen Harper, hükümet olarak olayı takip ettiklerini belirtti ve "Devletin tüm birimleri, yapmaları gereken ne varsa yapıyor. Her ne kadar firma yetkilileri tüm sorumluluğu üzerlerine alsalar da bu konuda bağımsız bir araştırma ve soruşturma komisyonu kurulacağına söz veriyorum. Bunun sonunda, gıda üretim ve denetim sisteminde değiştirilmesi gerekenler olduğuna karar verilirse gerekeni yapacağız" dedi.



Öte yandan ölenlerin büyük bölümünün 65 ve üzeri yaş grubunda olduğu, bunda da firma ürünlerinin en çok hastane ve huzur evlerinde kullanılmasının etkili olduğu belirtildi.